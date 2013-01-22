«Стопхамовцы» провели свой очередной рейд в центре Ростова-на-Дону

Активисты местного отделения общественного движения «СтопХам» провели в административном центре Южного Федерального округа очередной рейд. В этот раз наклейки «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу» «украсили» десятки ростовских машин на проспекте Будённовском - в районе галереи «Астор».

На страничке движения в Интернете уже появились фото и видео этого рейда. На кадрах видно, как активисты «СтопХама» «клеймят» стикерами десятки машин, припаркованных с нарушением правил возле здания цирка и торгового центра. В числе попавшихся под «горячую руку» общественников оказались как дорогие авто, так и вполне бюджетные машины. В частности, избежать такой наклейки не удалось и автомобилю, на лобовом стекле которого гордо красовался пропуск МВД.

Несмотря на то, что броские и обидные наклейки «украсили» в этот раз немало автомобилей, конфликтных ситуаций между водителями и активистами во время рейда не произошло. Некоторые автонарушители, только завидев стопхамовцев, сами уезжали. Другие же просили наклейку в качестве сувенира «по-дружески».

Появление в городе активистов движения «СтопХам» в конце прошлого года стало достаточно значимым событием для Ростова. И не удивительно – беспорядочные парковки на улицах и между домами давно стали притчей во языцех и ростовчан, и гостей города.

Здесь всё вперемешку – и правильно припаркованные автомобили, и «брошенные от безысходности», и по-хамски оставленные «где хочу». В общем, недовольны все, и поэтому мнения у людей по поводу рейдов, которые проводят активисты «СтопХама», самые разные. Порой – прямо противоположные.