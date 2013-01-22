Задержан гражданский активист Д. Билунов

Член «Партии 5 декабря» Всеволод Чагаев написал в своем «Твиттере», что в кафе на Покровке в столице задержан гражданский активист, экс-главред портала «Каспаров.ру» Денис Билунов.



«Позвонил Билунову из кабинета следователя, он в ОВД Басманное», - написал В. Чагаев.

По данным Д. Билунова, силовики пришли в кафе на Покровке конкретно за ним.

В. Чагаев все еще дает показания в Следственном комитете по делу о событиях на Болотной площади.