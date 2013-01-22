В России предлагают поднять возрастной ценз для продажи алкоголя

Во вторник на пресс-конференции в Москве главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил поднять в РФ возрастной ценз при продаже алкоголя до 21 года. По его словам, во многих странах такой ценз введен.

Он привел такие данные: 2% населения России страдают алкоголизмом с психическими расстройствами, около 9-10% — с соматическими расстройствами. Еще порядка 30% — пока не больны, но злоупотребляют алкогольными напитками.

По его словам, за последние два года число потребляемой алкогольной продукции в РФ сократилось на 30% благодаря принимаемым ограничительным мерам. В частности, это снижение географической и ценовой доступности спиртных напитков, передают интернет-СМИ.