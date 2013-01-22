Медведев затронул темы русского языка, курения и пьяного вождения

Во вторник в Горках премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями парламентских фракций обозначил круг проблем и законопроектов, которые правительство считает приоритетными в весеннюю сессию, это - проверка мигрантов на знание русского языка, курение в общественных местах, ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, а также проект закона о федеральной контрактной системе.

В числе первоочередных задач премьер назвал работу над законопроектом о федеральной контрактной системе (ФКС), которая придет на смену госзакупкам. Он обратился к депутатам с просьбой поддержать этот документ, который должен сменить 94-й закон, - не защищающий заказчика от неисполнения условий контракта и не позволяющий оценить эффективность выполненной работы, - "чтобы он заработал полноценно уже с 1 января следующего года".

Также он призвал парламентариев определиться и с дальнейшей судьбой законопроекта, направленного на борьбу с курением, поскольку сейчас многие пишут о том, что документ из-за табачного лобби "оброс такими правилами, что никакого смысла принимать его в таком виде нет". Премьер пояснил, что хотел бы понять точку зрения парламентариев по этому вопросу, "потому что я не читал последнюю версию, но хотел бы, чтобы мы пообсуждали все-таки, в каком ключе продвигать дальше этот законопроект".

Говоря о государственной миграционной политике, Дмитрий Медведев поддержал практику проверки трудовых мигрантов на знание русского языка и истории и основ законодательства России. Он сказал, что "это нормально абсолютно, никакой дискриминации здесь нет. Такая практика существует в большинстве стран мира, во всяком случае, стран, которым не безразлично их будущее. Я считаю, что это правильно, и это должно быть поддержано".

Кроме того, Медведев подчеркнул, что должен быть продолжен курс на добровольное переселение соотечественников на территорию России.

Говоря о проблеме пьянства за рулем, Медведев заявил, что "из парламента должна выйти наиболее жесткая версия" закона о наказании за вождение в нетрезвом виде.

На встречу с премьером были приглашены: от "Единой России" первый зампред ГД Александр Жуков, от КПРФ — первый зампред ГД Иван Мельников, от "Справедливой России" — зампред ГД Николай Левичев, от ЛДПР — зампред ГД Игорь Лебедев, передают интернет-СМИ.