Как будут распределяться бюджетные места в вузах

Правительство России подготовило проект постановления, которое касается того, каким образом должен распределяться государственный заказ вузам, техникумам и колледжам на бюджетные места.



Документ регулирует распределение бюджетных мест на программы среднего и высшего профобразования. По-прежнему будут выделяться места на заочную и очно-заочную формы обучения. Согласно новому порядку, запросы ведомств и объединений работодателей на подготовку специалистов за счет бюджета должны поступать в Минобрнауки не позднее 1 июля предшествующего года, пишет rg.ru.



К 30 сентября предшествующего года объемы контрольных цифр должны быть утверждены министерством образования. При этом, как особо подчеркивается в проекте постановления, будут учтены "предложения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, других главных распорядителей средств федерального бюджета, общероссийских объединений работодателей, отражающих потребность экономики в квалифицированных кадрах".

Все бюджетные места будут распределяться по конкурсу, порядок проведения которого разработает Минобрнауки. Вузы подадут заявки в министерство, а конкурсная комиссия их рассмотрит.



