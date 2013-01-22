Посол Нидерландов в РФ посетит 23 января мать А. Долматова

Лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов опубликовал у себя на Facebook перевод письма из Кабинета Королевы Нидерландов. Оно пришло на электронную почту Людмилы Дорониной, матери погибшего «узника Болотной» Алексея Долматова.



В письме говорится, что, в соответствии с конституционной практикой в Нидерландах, письмо Л. Дорониной было направлено к Государственному Секретарю по Безопасности и Юстиции. Автор ответа - исполнительный директор офиса королевы Mr F.J.J. Princen, - приносит сердечные соболезнования по поводу смерти А. Долматова.

По данным Э. Лимонова, 23 января к Л. Дорониной прибудет посол Королевства Нидерланды в России. Кроме того, лидер другороссов сообщил, что из источников в российском консульстве в Нидерландах стало известно, «что транспортировка тела Александра из Нидерландов может затянуться до трёх недель».