В Москве введут новую схему управления наземным общественным транспортом

Заместитель столичного мэра Максим Ликсутов сообщил, что в мае 2013 года в Москве будет введена новая схема управления наземным общественным транспортом. Она будет вводиться в три этапа, а пилотный проект стартует пока на одном маршруте.

Во вторник на заседании городского правительства Максим Ликсутов сказал, что "для повышения привлекательности общественного транспорта в 2012 году была разработана принципиально новая схема взаимодействия с перевозчиками наземного городского пассажирского транспорта. Основная инновация – ответственность перевозчика, в первую очередь, за выполнение расписания движения, безопасность и качество обслуживания пассажиров".

По его словам, по новой схеме оплата перевозчику будет напрямую связана с соблюдением расписания и выполнением графика движения.



Он также рассказал, что пилотный проект нововведения стартует на одном маршруте в мае, а в сентябре его запустят на нескольких маршрутах, ближе к концу года новая схема управления наземным общественным транспортом будет развернута по всему городу, передают интернет-СМИ.