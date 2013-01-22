Активист «Партии 5 декабря» В. Чагаев пришёл на допрос в СКР

На странице «Партии 5 декабря» в Facebook опубликовано сообщение, в котором сказано, что член партии Всеволод Чагаев отправился на допрос к следователю в 14:00. Пока никаких вестей о нем не поступало.



При этом, подчеркивается в сообщении, на обращение учредительного съезда партии в СК и Прокуратуру по поводу угроз В. Чагаеву со стороны сотрудника ФСБ «Леши-Улыбки» пришел ответ из Главной военной прокуратуры (https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/65213_444112925677492_299260000_n.jpg).

В начале декабря прошлого года «АН-онлайн» сообщали, что В. Чагаеву пришлось покинуть пределы России из-за угроз.

«Надеюсь, он выйдет из здания СК не под конвоем», - написал у себя в «Твиттере» сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин.