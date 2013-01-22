Три столичных округа отказались от осуществления некоторых полномочий

Председатель совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников сообщил, что три муниципальных округа Москвы: Печатники, Таганский и Тропарево-Никулино, приняли решение отказаться от осуществления некоторых полномочий.

Об этом Алексей Шапошников заявил на заседании комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы во вторник.

По его словам, изменения затронули сферы образования, организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере опеки, попечительства и патронажа, передают "Вести-Москва".