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В Еврейской автономии арестовали имущество областного автовокзала

22 января 2013, 15:15 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

В Еврейской автономии арестовали имущество областного автовокзала
Фото www.aifudm.net

В 2009 году крестьянско-фермерское хозяйство "Кооперация" взяло кредит в одном из банков Биробиджана с отсрочкой выплаты основной суммы на три года. Теперь за невыплаченный кредит расплачиваются залогодатели – два государственных предприятия: ГУП «Областной автовокзал» и ГП «Фармация».

Как сообщила «АН-online» представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по ЕАО Светлана Бунакова, крестьянско-фермерского хозяйства задолжало более 220 миллионов рублей.  С 2012 года оно должно было начать выплачивать кредит, но этого не произошло.

Кредитная организация обратилась в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на имущество залогодателей. Исковое заявление было удовлетворено судом – на этом основании возбудили исполнительное производство. В настоящее время отвечать за невыполненные обязательства предстоит залогодателям - ГУП "Областной автовокзал" и ГП "Фармация".

Исполняя решения суда, судебные приставы Биробиджанского межрайонного специализированного отдела провели процедуру ареста имущества ГУП "Областной автовокзал". Они вручили соответствующие документы директору.

«Разногласий у руководителя предприятия с судебными приставами не возникло. Все понимают: закон суров, но исполнять его необходимо. Такая же участь ждет и другое госпредприятие  - "Фармация". Залогом в банке были аптечные помещения. Если в течение десяти дней долг не будет погашен, арестованное имущество передадут на реализацию в территориальное управление Росимущества», - рассказала Светлана Бунакова.

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