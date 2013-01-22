Окончательное решение по 31-й больнице в Петербурге состоится в феврале

Во вторник председатель комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга Валерий Колабутин сообщил, что окончательное решение передачи 31-й больницы под клинику для судей Верховного суда и Высшего арбитражного суда должно состояться в феврале.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг 31-й больницы на Крестовском острове, Валерий Колабутин сказал журналистам, что "по официальной информации, которую мы имеем, окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в феврале". По его словам, такая дата была озвучена представителем управделами президента на заседании межведомственной комиссии по переезду судов, поскольку "окончательное решение ни на заседании межведомственной комиссии, ни на федеральном уровне по созданию медицинского центра для судей принято не было".

Он также рассказал, что в настоящее время рассматриваются различные варианты медицинского обеспечения судей, "альтернативные предложения городом делались". Был вариант и о выделении "пятен" под застройку или перемещении 31-й больницы в новое или реконструированное здание, в частности, в здание новой больницы в Приморском районе города на 1000 мест. В городском бюджете на 2013 год заложены средства на ее проектирование.

Валерий Колабутин также отметил, что ввод больницы займет несколько лет, даже если ускорить строительство при федеральной финансовой поддержке. А сам переезд 31-й больницы, по его словам, будет стоить бюджету 350-400 млн рублей, включая демонтаж и монтаж части оборудования на новом месте, и это не окончательная цифра, передают интернет-СМИ.