Питерский омбудсмен: Закрытие больницы 31 в Петербурге ущемит права горожан

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что планы преобразования 31-й городской клинической больницы в специализированное медицинское учреждение для обслуживания сотрудников Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда вызывают много вопросов. Он надеется, что мнения жителей города и профессионального медицинского сообщества будут учтены и при принятии окончательного решения, 31-я больница будет сохранена для города, а права граждан на медицинскую помощь не будут ущемлены.

«Если вопрос о целесообразности переезда Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда носит политический характер и должен решаться на федеральном уровне, то стремление развивать в 21-м веке старую советскую практику спецобслуживания и привилегий – это вопрос не столько политики, сколько морали. Такие привилегии для «избранных» могут обернуться нарушением прав граждан, если на сегодняшний день нет твердых гарантий, что в случае поспешной реорганизации 31-й больницы не будут нарушены права петербуржцев, которые лечатся там сегодня и могли бы лечиться в будущем. В том числе и детей, страдающих онкологическими заболеваниями, и других пациентов», - заявил Александр Шишлов.