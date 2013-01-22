Участники Шаляпинского фестиваля в Казани сочувствуют Сергею Филину

Случай с худруком балетной труппы Большого театра, которому 17 января сожгли лицо кислотой, должен послужить «большим уроком для Большого театра». Об этом заявил участник Шаляпинского фестиваля режиссер-постановщик оперы «Аида» Юрий Александров (Санкт-Петербург) в ходе пресс-конференции для журналистов, которая прошла накануне в Казани.

Ю.Александров считает, что в этой ситуации пострадала нравственность. Он признался: «Получается, что с нами можно так - если ты не устраиваешь, то можно в лицо кислотой. Это катастрофа. Поэтому будем надеяться, что он выздоровеет. Но я в шоке от этого».

Своё возмущение выразила также солистка Татарского театра оперы и балета Зоя Церерина и солист Мариинского театра Ахмед Агади. Они сочли случившееся с Сергеем Филиным ужасным.

«Они должны в этом смысле сделать и собственные выводы. Сегодня есть проблемы в Большом театре, думаю, это событие подтолкнет к их переосмыслению», - добавил, в свою очередь, в адрес коллектива Большого театра Ю.Александров.