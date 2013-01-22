Псковский спецназ экипирован в аналог американского обмундирования

Бойцов отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области экипировали в новую современную специальную форму. Эта форма является аналогом обмундирования американских военнослужащих, но пошита российской фирмой, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В комплект входят черного цвета брюки и куртка. Явное преимущество и отличие от других образцов, отмечают сами бойцы «Зубра», в том, что форма удобная и комфортная. Наличие на локтевых и коленных изгибах защитных амортизирующих вставок снижает вероятность получения травм. Форма легкая и, несмотря на плотность ткани, «дышит», а при минусовых температурах держит тепло. К ней легко крепится дополнительное снаряжение, что позволяет выполнять задачи на разных типах местности.

Средства на приобретение 50 комплектов уникальной спецформы выделила областная администрация.

Сотрудники отдела спецназначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области способствуют поддержанию стабильной обстановки в колониях области. Также «Зубр» неоднократно участвовал в специальных и контртеррористических операциях, в ликвидации массовых беспорядков в Москве в 1993 году при попытке государственного переворота, в 2007-2008 годах в Санкт-Петербурге при беспорядках в колониях, выполнял задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.