Макаревич и Хаматова подписались в защиту больницы № 31 в Петербурге

Знаменитости, в том числе Андрей Макаревич, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова подписались под петицией в защиту 31-й больницы Санкт-Петербурга.

Всего под петицией, которую передадут президенту РФ Владимиру Путину, поставили подписи уже более 83 тысяч человек, передает РСН.

Жители Петербурга обеспокоены судьбой 31-й горбольницы, в которой установлено уникальное оборудование для лечения онкобольных, в том числе для детей.

Напомним, в начале января стало известно о возможном перебазировании Городской клинической больницы № 31 в Петербурге для создания на ее месте базы медицинского обслуживания для переезжающих в Северную столицу судей Высшего арбитражного и Верховного суда.

Против переезда ГКБ выступила РПЦ. Пикет в поддержку движения против возможной передачи 31-й горбольницы для обслуживания судей Верховного суда РФ и Верховного Арбитражного суда РФ поддержит сообщество байкеров.

Председатель Совета федерации РФ, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко успокоила: никаких решений о расформировании или переезде Городской клинической больницы №31 пока не принималось.

По словам главы петербургского комитета по здравоохранению Валерия Колабутина, решение о дальнейшей судьбе 31-й больницы будет принято после заседания специальной межведомственной группы 25 января.