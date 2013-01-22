Ростовчане по-прежнему хотят отправить своего мэра в отставку (ВИДЕО)

Жители Ростова-на-Дону продолжают сбор подписей за отставку мэра Михаила Чернышёва. Под этой инициативой уже подписались 6500 человек.

Главными причинами для отстранения главы администрации города от должности ростовчане называют всесезонный транспортный коллапс, высокие тарифы на услуги, в частности, и работу всего комплекса ЖКХ в целом, качество муниципального транспорта, всесезонную уборку улиц (вернее, её отсутствие), колоссальную нехватку мест в детских дошкольных учреждениях, провальную градостроительную политику, возросшую в последние годы криминализацию города, личную недобросовестность, и утрату доверия со стороны горожан. Также инициаторы акции утверждают, что за время почти двадцатилетнего правления Михаила Чернышёва Ростов-на-Дону фактически потерял статус «южной столицы».

Напомним, инициаторами сбора подписей за незамедлительное прекращение полномочий нынешнего мэра города Михаила Чернышёва выступили редакции газет «Южный Федеральный» и «Новая газета в Южном Федеральном». Затем координаторами этой акции стали представители общественной организации - зародившейся в недрах Интернета – «Открытое общественное правительство Ростовской области». Организаторы акции по сбору голосов за отставку Чернышёва предлагают жителям Ростова-на-Дону не только голосовать, но и добавлять причины отставки, а также дать оценку деятельности Чернышева за эти два десятилетия в целом.

Сбор электронных подписей за отставку ростовского мэра получил дальнейшее развитие. В Ростове создается инициативная группа по процедуре отставки мэра. Открытое общественное правительство Ростовской области (ООПРО) намерено консолидировать все политические и гражданские силы Ростова-на-Дону по организации юридически обоснованной процедуры отрешения от должности действующего главы администрации города.

«В эту группу мы предлагаем войти всем политическим партиям, общественным и неформальным движениям, а также гражданским активистам, которые так же, как и члены ООПРО считают, что руководство города не справляется со своими обязанностями», - пояснил пресс-секретарь ООПРо Максим Афонин.

Как сообщил «АН-онлайн» г-н Афонин, граждане или представители организаций могут присоединится к инициативной группе либо в объединённой редакции газет, либо на странице ООПРО в сети Фейсбук, где началось обсуждение конкретного алгоритма по поводу юридического оформления процедуры отзыва мэра Ростова-на-Дону.

Стоит сказать, что далеко не все жители города поддерживают требование об отставке мэра Чернышёва. И это – не только его однопартийцы-единоросы. На днях в медиа-центре «Южный Федеральный» прошёл «круглый стол» по инициализации (инициализация - создание, активация, подготовка к работе, определение параметров) процедуры отставки мэра города Михаила Чернышёва. Однако представители оппозиционных сил города (в том числе, и партии, представленные в Государственной Думе) сочли эту инициативу пока несвоевременной, и заявили, что в ближайшее время не будут принимать участия в сборе голосов за отстранение от власти нынешнего ростовского градоначальника.

По мнению ростовского политолога Алексея Синельникова, сегодня данная инициатива несвоевременна, и политически не целесообразна.

Несмотря на позицию политических партий по этому поводу, ООПРО приняло решение о продолжении разработки стратегии дальнейших действий гражданских активистов по инициализации процедуры отставки нынешнего мэра Ростова-на-Дону.

«Голосование в Интернете показывает, что жители областного центра не просто недовольны работой нынешней городской администрации, но и готовы к переменам», - считает пресс-секретарь ООПРО Максим Афонин.

Согласно стратегии ООПРО, следующим шагом на пути к отставке мэра должен стать сбор «физических» подписей жителей Ростова. Их должно быть собрано не менее 300 тысяч, что позволит в дальнейшем инициировать городской референдум и запустить юридическую процедуру отставки Михаила Чернышёва, который в 2010 году был в четвёртый раз избран мэром города. Тогда за него проголосовало как раз около 300 тысяч ростовчан.