Михаил Аншаков стал подозреваемым по делу о клевете на фонд ХХС

Председатель Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Михаил Аншаков был вызван Главное Управление МВД по Москве, Аншакову вручили постановление о привлечении в качестве подозреваемого по делу о клевете на фонд Храма Христа Спасителя.

Правозащитнику в качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде, АН отмечают, что потерпевшим по делу признан Василий Поддевалин – исполнительный директор фонда ХХС, сообщила АН пресс-секретарь ОЗПП.

По версии дознания, Михаил Аншаков оклеветал фонд ХХС и Василия Поддевалина в интервью, озаглавленном "Изделие освящено. Обмену и возврату не подлежит", опубликованному в "Новой газете".

Клеветническими, по мнению Поддевалина, являются сведения о том, что в храме Христа Спасителя фактически функционирует бизнес-центр, где расположены офисы 15 коммерческих фирм, автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка на 305 машиномест, прачечная, столовая и многочисленные павильоны, торгующие ювелирными изделиями, сувенирами и другим ширпотребом. Также фонду ХХС не понравилось высказывание Аншакова, что на строительство храма в 90-ые годы более 10 миллионов человек внесли пожертвования, а вместо первоначального проекта, в соответствии с которым возводился храм и мемориальный комплекс героям войны 1812 года, построен многофункциональный бизнес-центр, где ведется широкомасштабная коммерческая деятельность, в том числе фирмами, оформленными на детей Василия Поддевалина.

Ранее по заявлению Поддевалина Прокуратура года Москвы в лице первого заместителя Прокурора города Козлова А.В. возбудила в сентябре прошлого года два дела по ст. 5.60 КоАП РФ (клевета) в отношении Аншакова М.Г. и Общества защиты прав потребителей за распространение аналогичных сведений в статье на сайте ОЗПП. Но тогда, рассмотрев поступившие из Прокуратуры Москвы материалы, мировой судья судебного участка № 350 Савеловского судебного района Лысенко С.В. не нашла в действиях Аншакова М.Г. и ОЗПП состава административного правонарушения и 19 октября 2012 года производство по делам прекратила.

Это первое в стране уголовное дело, возбужденное по новой ст. 128.1 УК РФ (ч.2 - клевета в СМИ), предусматривающей наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

Пресс-секретарь ОЗПП отметил в беседе с журналистом АН, что сведения о том, что в здании храма Христа Спасителя имеется бизнес-центр, являются общеизвестными и никак не могут быть клеветническими. Любой желающий может убедиться в этом сам.