У Госдумы прошёл День поцелуев-2

В Москве у Госдумы прошла акция «День поцелуев-2» против законопроекта о пропаганде гомосексуализама. В ней участвовали около 30 активистов ЛГБТ-сообщества. За происходящим наблюдали примерно столько же журналистов.

Кроме того, к Госдуме пришел православный активист Дмитрий Энтео со своими сторонниками. Однако присутствовавшие сотрудники полиции пресекали все попытки провокаций. Все уже думали, что обойдется лишь словесной перепалкой между сторонниками и противниками законопроекта. Однако православные активисты закидали противников яйцами.

Уже по окончании акции несколько представителей СМИ подверглись нападению неизвестных в масках, одна из избитых – Анна Аненкова. Об этом в своем Твиттере сообщила ЛГБТ-активистка и специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко. Также сообщается о двоих задержанных.