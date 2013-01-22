Самолеты МЧС РФ вылетели за россиянами, покинувшими Сирию

Сегодня днем самолеты Як-42 и Ил-76 МЧС России вылетели в Ливию в Бейрут за россиянами, пожелавших вернуться на Родину из Сирии. Оба борта могут забрать около 100 человек.

МЧС России открыло горячую линию для родственников граждан, возвращающихся в Россию. Телефон горячей линии: 8-800-775-17-17. Звонок из любого города РФ бесплатный.

На сайте МЧС РФ есть информация: "В 12.00 ч. (мск) 22.01.2013 г. самолет Як-42 МЧС России по поручению руководства страны вылетел в аэр. г. Бейрут. Сегодня также планируется вылет в г. Бейрут самолета Ил-76 МЧС России. Он готов доставить на Родину россиян, желающих покинуть Сирию".

Накануне стало известно об организации самолетов МЧС для доставки россиян из Сирии самолетами спасателей. В МИД РФ пояснили, что речь не идет об эвакуации. Этими двумя бортами МЧС в Москву отправят всех желающих, в первую очередь тех, у когобыли разрушены дома, кто из каких-то "горячих точек". Дипломаты остаются в Сирии.

Конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками в Сирии продолжается почти два года.

По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали десятки тысяч человек.