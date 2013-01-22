Виталий Мутко: Стадион в Петербурге давно пора построить

Министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал, что федеральные власти, помогут Петербургу достроить стадион на Крестовском острове. Однако контроль, за ходом стройки, будет жестким. Во время рабочей поездки в северную столицу глава Минспорта рассказал корреспонденту «АН-онлайн», почему многострадальная футбольная арена стоимостью в 1 миллиард евро стала «головной болью» не только города.

АН: На какой стадии строительства находится стадион в Петербурге?

Виталий Мутко: Сейчас вся документация с внесенными в нее изменениями, находится на государственной экспертизе. Мы надеемся на то, что в ближайшее время будут расставлены все точки, после чего у властей города будут развязаны руки, и они смогут принимать решения. Эта стройка уже головная боль не только Петербурга.

АН: Означает ли это, что из федерального бюджета будут выделены дополнительные средства на строительство?

Виталий Мутко:Безусловно, мы будем оказывать помощь регионам, в том, числе и Петербургу, но прежде чем говорить о цифрах, необходимо получить результаты экспертизы. После посещения стройки председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым активизировалась работа по приведению документации в порядок. Безусловно, здесь требуется некая политическая воля, работать надо руководителям, они должны брать на себя ответственность в принятии решений. Нельзя постоянно думать только о рейтингах, и смотреть, кто что написал в Twitter, так можно сойти с ума, и вообще ничего не построить. Этот стадион нужен стране, сейчас он в высочайшей степени готовности, но если мы его будем эксплуатировать, так как это происходит сейчас, то больше средств потратим на его охрану и переделку, ведь все ржавеет.

АН: В течение, какого времени будет проведена экспертиза?

Виталий Мутко:Дмитрий Медведев поставил жесткие условия – она должна быть сделана в месячный срок. Вообще, вокруг стадиона слишком много разговоров, которые давно пора прекратить. Всем нужно понять, его необходимо построить. Ведь Петербург получил право провести не только матчи группового турнира чемпионата мира в 2018-м, но и полуфинальные встречи. А в 2017 году на новой арене пройдут игры Кубка конфедераций. Кроме того, в северной столице играет «Зенит» - один из ведущих клубов России.

АН: А кто является заказчиком этого долгостроя - ФК «Зенит» или всё-таки город?

Виталий Мутко:Знаю, что ходят разговоры о том, что заказчиком строительства выступает «Зенит». Это не так. Заказчик — администрация города и она должна довести этот проект до логического завершения. Руководителям Петербурга нужно определиться, чего они хотят. Если планируют передать этот объект Газпрому — пусть передают, но сделают это публично. Давать советы легко, однако решение должно быть на кончике пера у руководителей города и у парламента.

АН: Кто, будет осуществлять контроль?

Виталий Мутко: Система контроля остается за заказчиком, в данном случае - это администрация Петербурга. Но оргкомитет «Россия 2018» создал специальную организацию «Арена», которая не связана ни с заказчиками, ни с подрядчиками. Она финансируется за счет оргкомитета, и контроль будет вестись жесточайший. Мониторинг за соответствием проекта требованиям ФИФА, за качеством строительства, за сроками реализации, уже ведется. Каждый заказчик должен будет подписать договор с «Ареной», где будут указаны жесткие сроки ввода объектов. И это будет отражено в постановлении правительства. В апреле мы окончательно примем сроки строительства стадиона в Питере, это будет наш контроль. Никто не сможет отвертеться.

АН: Стадион на Крестовском острове оценивается в 1 млрд евро, столь высокая стоимость связана с жесткими требованиями ФИФА или причина в чем-то другом?

Виталий Мутко:В том, что питерский стадион стал «золотым», ФИФА не виновата, требования совершенствуются с момента создания этой организации. Арена соответствовала им еще, когда только проектировалась, а какими требования будут к 2018 году, никто не знает. Например, какой будет связь с учетом перехода на цифровое телевидение. Однако базовые требования, такие как вместимость, наличие и количество зон гостеприимства, безопасность, условия эвакуации ни куда не денутся. И эти факторы ни как не взаимосвязаны с его стоимостью. А придумать можно всё что угодно, хоть в виде корабля построить стадион, только при этом нужно понимать, что мы живем в России, и на наших заводах не всегда могут произвести детали, которые нарисует архитектор. Нужно ориентироваться на созданные образцы, доверять тем, кто знает, как строить. Например, я был на стадионе в Йоханнесбурге, он внешне напоминает мюнхенскую «Альянс Арену». Однако внутри выглядит очень дешево, поэтому и обошелся в 180 миллионов долларов, стоимость стадиона в Мюнхене — 600 миллионов. Или взять тот же «Уэмбли». Это не просто стадион, а целый город. Вот подобное сооружение действительно будет стоить миллиард.