Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ, фигурантка дела по "Оборонсервису" Евгения Васильева обжаловала продление домашнего ареста.

Чиновница обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по делу компании "Оборонсервис", и в прошлую пятницу Хамовнический суд Москвы продлил ей срок домашнего ареста до 23 марта.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Дарья Лях сообщила, что в суд поступила жалоба адвоката Васильевой. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, Васильева на суде в пятницу очередной раз заявила о своей невиновновсти. Судья Марина Сырова пояснила экс-высокопоставленной чиновнице Минобороны, что вопрос о ее виновности будет рассмотрен в ходе рассмотрения дела по существу.

В суд также поступила жалоба от высокопоставленного чиновника Минобороны РФ Николая Рябых, заключенного по решеию суда под стражу до 14 марта. Дата рассмотрения его жалобы также пока не назначена.

Николай Рябых был задержан следователем Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного управления РФ в понедельник, 14 января, после допроса, на который он был вызван по делу одной из структур "Оборонсервиса" — ОАО "Славянка".

Официальный представитель СКР Владимир Маркин в среду также сообщил "АН" о заключении под стражу начальника департамента текущего ремонта ОАО "Славянка"Константина Лапшина.

Напомним, в настоящее время в одно производство объединены десять уголовных дел в отношении должностных лиц Минобороны о незаконной реализации холдингом "Оборонсервис" крупных объектов недвижимости военного ведомства. По предварительным оценкам, ущерб от противоправных сделок с недвижимостью составляет около 4 миллиардов рублей.

В рамках этого дела обвинение предъявлено еще и экс-главе "Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерине Сметановой и ее супругу — бывшему гендиректору "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максиму Закутайло.

Еще в одно производство объединены уголовные дела по фактам хищения компанией "Славянка" денежных средств военного ведомства.