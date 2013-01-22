Онищенко: В России активизируются вирусы гриппа и ОРЗ

В России с третьей декады января 2013 г. активизируются вирусы гриппа и ОРЗ, эпидемические пороги превышены по гриппу и ОРВИ в восьми субъектах Российской Федерации, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Стабильное повышение эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным заболеваниям зафиксированы в Санкт-Петербурге, Рязанской и Новосибирской областях, в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Якутии и Алтайском крае.

В Москве, по словам Онищенко,заболеваемость гриппом и ОРВИ на 3,8% ниже уровня эпидпорога.