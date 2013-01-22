На пост гендиректора РКС выдвинут Геннадий Райкунов

Федеральное космическое агентство выдвинуло в качестве кандидата на пост генерального директора ОАО «Российские космические системы» (РКС) Геннадия Райкунова. В настоящее время Райкунов возглавляет ЦНИИмаш — головную научную структуру Роскосмоса.

Начальник управления имущественных отношений Роскосмоса Игорь Зубков пояснил выбор тем, что Райкунов способен перезапустить ряд процессов в РКС, с тем чтобы компания преодолела сложный период, а Роскосмос сможет понимать, что происходит внутри компании.

Кандидатура Райкунова на пост главы РКС пока не прошла согласования в Военно-промышленной комиссии при правительстве (ВПК) и администрации президента России. Геннадий Райкунов также предложен Роскосмосом в качестве кандидата в совет директоров РКС, пишут «Известия».

Кто возглавит ЦНИИмаш, пока непонятно.60-летний Геннадий Райкунов пришел работать в ЦНИИмаш инженером в 1975 году и последовательно становился старшим инженером, начальником группы, сектора, лаборатории, отдела, отделения и затем научно-технического центра. В 2001 году Райкунов возглавил Научно-производственное объединение измерительной техники (НПО ИТ), которое в 60-х годах прошлого века было выделено из ЦНИИмаша.

Генеральным директором ЦНИИмаша Райкунов стал в 2008 году.