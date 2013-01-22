Полицейским разрешат применять оружие в отношении стрелков с травматикой

Депутаты Госдумы разработали законопроект, позволяющий разрешить полицейским применять оружие в отношении стрелков с травматикой в руках.

Депутаты — авторы законопроекта поясняют свою инициативу тем, что зачастую гражданское оружие, которое предназначено для самообороны и занятий спортом, используется не по прямому назначению, применяется для совершения противоправных действий, а также становится предметом развлечения или бравады, пишет "Российская газета".

В документе отмечается, что полицейским необходимо дать право использовать оружие "для пресечения действий и задержания лица, производящего беспорядочные выстрелы из огнестрельного оружия или оружия ограниченного поражения, если эти действия не сопряжены с самообороной, защитой жизни, здоровья или собственности третьих лиц".

В настоящее время федеральный закон "О полиции" закрепляет право полицейских использовать служебное оружие для задержание лиц, застигнутых при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности.