В «больничном деле» депутаты не надеются на Полтавченко

Петербургские депутаты просят президента РФ Владимира Путина, спикера Госдумы Сергея Нарышкина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко отменить переезд федеральных судов в Северную столицу.



Обращение властям отправили два парламентария: Александр Кобринский и Борис Вишневский, сообщает пресс-служба партии "Яблоко". При этом А. Кобринский отметил, что, по его мнению, переезд судов является "корнем зла" другого вопроса, который последние недели серьезно заботит петербуржцев — выселения 31 больницы, сообщает Городовой.спб.ру.



"Переезд обойдётся бюджету РФ в фантастическую сумму – 65 млрд руб. Это пир во время чумы, потому что на эту сумму можно было бы расселить все коммуналки Петербурга, вылечить всех больных детей, родители которых сейчас вынуждены униженно собирать деньги на лечение в России или за границей", - заявил А. Кобринский.



При этом парламентарий отметил, что, по его мнению, нечего надеяться на губернатора, поскольку все зависит от президента.



Добавим, что в официальной группе протестующих в социальной сети "Вконтакте" сообщается, что с 21 января в городе будет проходить бессрочная акция ежедневных одиночных пикетов со сбором подписей за сохранение 31 больницы.

Ранее в СМИ появилась информация о реорганизации больницы в связи с планами по переезду в Петербург Верховного и Высшего Арбитражного судов России. В помещениях, которые сейчас занимает Городская клиническая больница № 31, планируется организовать медицинское обслуживание судей высших судов.



Депутаты Законодательного Собрания уже обратились с запросом к губернатору, в котором просили сообщить, планирует ли городское правительство принять меры по сохранению больницы в нынешнем виде. Кроме того, парламентарии уже обращались и к президенту — с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и дать поручение Министерству здравоохранения сохранить больницу в нынешнем виде, организовав для судей высших судов медобслуживание в иных помещениях.



Депутаты отмечают, что в случае реорганизации медицинский центр планируется по частям распределить между городскими учреждениями здравоохранения. Таким же образом может исчезнуть уникальный коллектив врачей, считают петербургские депутаты.



Добавим, что глава комитета по здравоохранению Смольного, в свою очередь, Валерий Колобутин сообщил, что окончательно решение по переезду больницы еще не принято. "Горбольница — это один из рассматриваемых вариантов. Окончательное решение губернатором будет принято только после того, как межведомственная комиссия, созданная по решению правительства РФ и занимающаяся переездом судов, завершит работу и при условии, что не ухудшится качество оказываемых услуг", - сказал он.