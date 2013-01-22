В Москве на станциях столичного метрополитена установят торговые киоски, оформленные в стиле станций, на которых они расположены. В администрации метрополитена сообщили, что на станциях "Комсомольская" и "Киевская" павильоны будут построены в стиле сталинского ампира, а на "Маяковской" и "Кропоткинской" - в стиле "ар-деко".

Но арендаторы подземных переходов такую инициативу московских властей не оценили. По их мнению, реализация новой концепции приведет к переделу рынка. Только замена стен павильона площадью в 6-8 квадратных метров будет обходиться в 150-210 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

В случае разработки индивидуального дизайна расходы увеличатся в несколько раз.

Московский метрополитен потратит на создание концепции размещения объектов мелкорозничной торговли в вестибюлях станций и подуличном пространстве 17 млн. рублей. Предпринимателям, обитающим на новых станциях, повезет больше, в основном им придется заказывать киоски в стиле минимализма.