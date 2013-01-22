Собянин уволил главу района Северное Медведково Михаила Михайлова

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в понедельник, 21 января, уволил главу управы района Северное Медведково Михаила Михайлова в связи с утратой доверия. В понедельник Михайлова поймали на получении миллионной взятки.

Распоряжение столичного градоначальника об увольнении Михайлова подписано 21 января.

Михайлов уволен с государственной гражданской службы города Москвы в связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, передает РИА Новости. Сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве задержали Михаила Михайлова в рабочем кабинете непосредственно в момент получения денежных средств по подозрению в получении взятки - 3,5 млн. рублей.

По версии следствия, взятку чиновник получил за содействие представителям коммерческой структуры в обеспечении победы в конкурсе на заключение контракта в сфере ЖКХ.