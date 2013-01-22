Возможное выступление Rammstein в Волгограде коммунисты назвали кощунством

Как стало известно «АН-онлайн», на 70-летии Сталинградской битвы может выступить рок-группа Rammstein. Переговоры с известными немецкими рокерами ведёт лидер клуба байкеров «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

Летом «Ночные волки» планируют провести мотопробег Сталинград - Севастополь. В августе пройдет и байкерское шоу на одной из площадок в Волгограде. И все это «Ночные волки» посвятят Сталинградской битве, ставшей символом беспримерного мужества и небывалой стойкости. А непосредственно в дни праздничных торжеств – в начале февраля – Хирург хотел, чтобы во время концерта на сталинградской земле немецкие рокеры спели какую-либо советскую патриотическую песню.

Пока жители и гости города-героя гадали, украсит ли приезд всемирно известной группы юбилейные торжества, ситуацию совершенно неожиданно прокомментировал «Русской службе новостей» руководитель фракции КПРФ Волгоградской областной думы Николай Паршин. «Это не просто этическое преступление, это уголовное преступление. В Сталинграде за это даже не морду бьют, а отрывают другие вещи между ног, – не стеснялся в выражениях «главный» волгоградский коммунист. – Им кажется, что это креативно. Сталинград – это не дискотека. Немец, поющий в Сталинграде – это кощунство. Тем более, у Rammstein неоднозначная репутация». Депутат также добавил, что приложит «все усилия, чтобы это не произошло».

Действительно, в этом году исполняется ровно 70 лет со дня победы советских войск над силами Вермахта в Сталинградской битве. Только г-н Паршин, застряв во временах глухого железного занавеса, похоже, забыл, что немцы и фашисты – не одно и то же.