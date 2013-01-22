Никитин отказался от участия в юбилейном вечере дирижера Башмета из-за Путина

Исполнитель авторской песни Сергей Никитин отказался от участия в юбилейном вечере известного дирижера Юрия Башмета. Певец и композитор не хочет выступать у Башмета по той причине, что музыкант публично поддержал "антимагнитский" закон и также публично признался в "обожании" президента РФ Владимира Путина.

Сергей Никитин пояснил свое решение на сайте: "Не считаю для себя возможным быть на этом вечере в силу серьезных разногласий с юбиляром по поводу принятого закона "Димы Яковлева" и его отношения к президенту В.В. Путину".

Юрий Башмет отметит 60-й день рождения 24 января.

Ранее он прокомментировал "антимагнитский" закон, запрещающий американцам усыновлять российских детей: "Я сам не считаю Америку своим главным начальником, и вот за это я и обожаю Путина, что он умеет сказать: "Мы не Америка, мы Россия, и нам не нужны американские начальники".