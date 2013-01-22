Российская панк-группа Pussy Riot номинирована на премию британского журнала о музыке NME в двух номинациях: "Герой года" и "Музыкальный момент года".

В номинации "Герой года" российская панк-группа является конкурентом певца Дэвида Боуи и президента США Барака Обамы.

На награду в этой номинации также претендуют знаменитый британский велогонщик Брэдли Уиггинс, R&B-певец Фрэнк Оушен и рок-музыкант Дэйв Грол.

В номинации "Музыкальный момент года" с выступлением участниц скандальной панк-группы в храме Христа Спасителя в Москве конкурируют такие события, как церемония открытия Олимпийских игр в Лондоне, возвращение на сцену Дэвида Боуи, концерт знаменит ой группы Rolling Stones на арене O2 в Лондоне, выступление The Stone Roses в парке Хитон в Манчестере и участие Green Day в музыкальном фестивале в Рединге.

Напомним, комитеты по иностранным делам и развитию, подкомитет по правам человека Европарламента официально объявили на заседании в Брюсселе номинантов на премию ЕП имени Андрея Сахарова за 2012 год. Pussy Riot - в их числе.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывающая наказание в колонии за выступление в храме Христа Спасителя, стала женщиной года по версии французского издания Le Figaro.