Матвиенко: Решение по больнице №31 в Петербурге еще не принималось

Председатель Совета федерации РФ, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко успокоила: никаких решений о расформировании или переезде Городской клинической больницы №31 пока не принималось.

Спикер Совфеда, сенатор от Северной столицы досконально изучила ситуацию вокруг больницы и сообщила об этом депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В понедельник, 21 января, в Петербурге прошла третья акция протеста против расформирования клиники, где установлено уникальное оборудование для лечения онкологических больных, в том числе детей. Митинг собрал более 200 человек: медперсонал больницы №31, пациенты и их родственники. В Интернете обращение к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко подписали 80 тысяч человек.

Напомним, в начале января стало известно о возможном перебазировании Городской клинической больницы № 31 в Петербурге для создания на ее месте базы медицинского обслуживания для переезжающих в Северную столицу судей Высшего арбитражного и Верховного суда.

Против переезда ГКБ выступила РПЦ. Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда заявил, что перебазирование больницы №31 с уникальными методиками лечения онкобольных не должно повредить здоровью пациентов. Он убежден, в любом обществе сложно найти более простой и ясный моральный приоритет, чем интересы больного ребенка. Владимир Легойда считает, что судейское сообщество России, среди которого много достойных людей, сочтет для себя морально недопустимым получать медицинское обслуживание, если существует даже самая маленькая угроза, что при его организации пострадают дети, больные раком.

Как стало известно накануне, пикет в поддержку движения против возможной передачи 31-й горбольницы для обслуживания судей Верховного суда РФ и Верховного Арбитражного суда РФ поддержит сообщество байкеров. Сложность только в том, что не все байкеры зимой ездят не мотоциклах.

По словам главы петербургского комитета по здравоохранению Валерия Колабутина, решение о дальнейшей судьбе 31-й больницы будет принято после заседания специальной межведомственной группы 25 января.