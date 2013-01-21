Мэр Воронежа должен наказать чиновника, незадекларировавшего собственность
21 января 2013, 23:46 [«Аргументы Недели», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]
В ходе проверки соответствия сведений о доходах и имущества муниципальных служащих мэрии Воронежа городской прокуратурой были обнаружены расхождения между содержанием налоговой декларации и фактическим наличием имущества у руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Андрея Слесарева.
Так, в налоговой декларации, представленной чиновником в прошлом году, как сообщает прокуратура Воронежа, не были указаны земельный участок, площадью более 1600 кв. м (расположен в пригороде областного центра), а также моторная лодка.
Максимальной санкцией, которую предусматривает российское законодательство за предоставление недостоверных сведений для государственных и муниципальных служащих, является увольнение.
В соответствии с результатами проверки прокуратура внесла представление главе Воронежа Сергею Колиуху о привлечении подчинённого к дисциплинарной ответственности.