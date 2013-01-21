Мэр Воронежа должен наказать чиновника, незадекларировавшего собственность

В ходе проверки соответствия сведений о доходах и имущества муниципальных служащих мэрии Воронежа городской прокуратурой были обнаружены расхождения между содержанием налоговой декларации и фактическим наличием имущества у руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Андрея Слесарева.

Так, в налоговой декларации, представленной чиновником в прошлом году, как сообщает прокуратура Воронежа, не были указаны земельный участок, площадью более 1600 кв. м (расположен в пригороде областного центра), а также моторная лодка.

Максимальной санкцией, которую предусматривает российское законодательство за предоставление недостоверных сведений для государственных и муниципальных служащих, является увольнение.

В соответствии с результатами проверки прокуратура внесла представление главе Воронежа Сергею Колиуху о привлечении подчинённого к дисциплинарной ответственности.