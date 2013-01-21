Счетная палата России выявила нарушения в Пенсионном фонде

Нарушения на сумму около 390 млрд рублей при проверке отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2011 год выявила Счетная палата Российской Федерации. Об этом говорится в отчете ведомства, поступившем в понедельник в Госдуму.

В частности, отмечают аудиторы, фонд не осуществлял временное размещение дополнительных страховых взносов в разрешенные законодательством активы, из-за чего не были получены доходы от инвестирования.



Помимо этого, фонд несвоевременно передавал средства пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды по заявлениям застрахованных лиц

"АН" писали, что сегодня в Госдуму РФ поступил отчет Счетной палаты РФ, в котором выявлены нарушения на миллиарды при создании "Оборонсервиса".

Напомним, сегодня из Госдумы прозвучало предложение сажать в тюрьму за неэффективное расходование бюджетных средств.