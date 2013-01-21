Собянин: В Москве снег убирают с улиц, а в Европе ждут, когда он растает

В Москве за период с 16 января в Москве выпало 50 см снега, что на 35% превышает среднее значение за январь по городу, доложил Сергею Собянину заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в понедельник в ходе посещения Кудринской площади, где работает снегоплавильная машина.

В ходе общения мэра Москвы с рабочими, занятыми в снегоуборочных работах на площади, было отмечено, что городские дорожные службы используют новую технику, что значительно облегчает и ускоряет уборку снега.

Сергей Собянин пояснил, что в Москве снег убирается в течение двух-трёх дней после снегопада, а в европейских странах дорожные службы часто ждут, когда снег растает сам, передает пресс-служба правительства Москвы.

Сейчас улицы, дворы, подъезды и дороги в городе убирают разные подрядные организации.

"Схема сложилась за многие годы в Москве. Мне кажется, надо её менять", - подчеркнул Сергей Собянин, добавив, что на ближайшем заседании правительства Москвы будет рассмотрен вопрос о проведении эксперимента, в ходе которого в округах города на базе ДЕЗов и управляющих организаций будут созданы учреждения, комплексно обслуживающие дома и территорию около них.

Всего с начала текущего зимнего сезона в городе выпал 171 см снега, что превышает среднее многолетнее значение прироста снега за сезон (152 см). В ближайшей перспективе ожидается выпадение ещё не менее 50 см снега.

В этой связи в круглосуточном режиме организованы работы по свое­временной очистке от снега и наледи улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий, кровель зданий.

В работе задействовано свыше 400 организаций численностью более 30 тыс. человек.