МЧС направляет два самолета в Сирию для эвакуации соотечественников
21 января 2013, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
МЧС РФ по поручению российских властей направляет два самолета в Сирию для эвакуации наших соотечественников. Во вторник, 22 января, Сирию намерены покинуть более ста человек.
Согласно заявлению официального представителя МЧС России Ирины Россиус, вылет Ил-76 и Як-42 запланирован на 21 января в Бейрут (Ливия). Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия может вывезти своих граждан из Сирии при необходимости не только самолетами, но и военными кораблями.
В Сирии проживают сейчас десятки тысяч россиян.
Напомним, конфликт, а по сути – гражданская война, продолжается в Сирии почти два года. По данным представителей ООН, жертвами противостояния стали десятки тысяч человек.