В Адлере Медведев дал совет мамам ребят, которым не хватает мест в детсадах

Россиянки должны больше рожать. Такое напутствие женщинам дал в понедельник председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по время посещения Адлерской теплоэлектростанции, которую вывели на полную мощность.

"АН" писали, что сегодня премьер лично дал команду вывести ТЭС на проектную мощность.

После этого Медведев пообщался с коллективом энергетиков. Одна из сотрудни ТЭС задала вопрос о том, что по мнению премьера должны делать женщины, которые не могут выйти на работу из-за нехватки мест в детских садах.

"Да чего? Нужно детей рожать – вот что нужно делать молодым мамам, мы в этом очень заинтересованы. У нас очереди, к сожалению, не только в Адлере, не только в Сочи. Действительно, у вас с этим непросто, в том числе по тем причинам, которые называют, потому что сейчас значительная часть строительных мощностей, да и денег, откровенно говоря, отвлечена на олимпийские объекты. Но это не значит, что ничего не вводится. Насколько я знаю, в прошлом году 700 мест было введено. В этом году три детских сада вводится", - рассказал премьер Медведев, передает пресс-служба правительства РФ.

Губернатор Кубани подсказал, что в следующем запланировано "запустить" еще пять детсадов.