Премьер Медведев запустил Адлерскую ТЭС на проектную мощность
21 января 2013, 21:34 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил Адлерскую теплоэлектростанцию, где принял участие в выводе ТЭС на проектную мощность в 360 МВт, а потом пообщался с коллективом.
Премьер поздравил жителей Кубани с этим замечательным событием.
"Конечно, нам нужно к Олимпиаде подготовиться, но на самом деле Олимпиада пройдёт, а ТЭС останется и будет давать свою, вот эту высокую для Краснодарского края мощность", - сказал Дмитрий Медведев, передала пресс-служба правительства РФ.
Адлерская ТЭС - современная парогазовая электростанция, состоящая из двух автономных энергоблоков ПГУ-180 по 180 МВт каждый. Основным и резервным топливом станции является природный газ – самый экологически чистый энергетический ресурс. ТЭС позволит значительно улучшить энергоснабжение Сочи, обеспечить надёжное электро- и теплообеспечение объектов спортивной и туристической инфраструктуры в Имеретинской низменности и других объектов развития горноклиматического курорта.
Мощность Адлерской ТЭС покроет более трети прогнозируемой пиковой нагрузки во время Олимпийских игр 2014 года.