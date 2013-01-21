Премьер Медведев запустил Адлерскую ТЭС на проектную мощность

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в понедельник посетил Адлерскую теплоэлектростанцию, где принял участие в выводе ТЭС на проектную мощность в 360 МВт, а потом пообщался с коллективом.

Премьер поздравил жителей Кубани с этим замечательным событием.

"Конечно, нам нужно к Олимпиаде подготовиться, но на самом деле Олимпиада пройдёт, а ТЭС останется и будет давать свою, вот эту высокую для Краснодарского края мощность", - сказал Дмитрий Медведев, передала пресс-служба правительства РФ.

Адлерская ТЭС - современная парогазовая электростанция, состоящая из двух автономных энергоблоков ПГУ-180 по 180 МВт каждый. Основным и резервным топливом станции является природный газ – самый экологически чистый энергетический ресурс. ТЭС позволит значительно улучшить энергоснабжение Сочи, обеспечить надёжное электро- и теплообеспечение объектов спортивной и туристической инфраструктуры в Имеретинской низменности и других объектов развития горноклиматического курорта.

Мощность Адлерской ТЭС покроет более трети прогнозируемой пиковой нагрузки во время Олимпийских игр 2014 года.