Ввоз охлаждённого мяса из Германии в Россию запрещён с 4 февраля

Ввоз в Россию охлажденного мяса из Германии запретил Россельхознадзор с 4 февраля из-за невыполнения российских ветеринарно-санитарных требований. Соответствующее решение было приятно в понедельник после проведенных консультаций.



Речи идет об охлажденном мясе птицы, говядины и свинины, передает агентство "Прайм".





"АН" писали, что ранее в понедельник ведомство сообщало, что в ближайшее время может принять такое решение, поскольку Германия не выполняет российские ветеринарно-санитарные требования, но в то же время дает гарантии их выполнения, которые систематически нарушаются.

"С 4 февраля вводим запрет на ввоз охлажденного мяса из Германии", - сказал Даушев.

Напомним, что с 20 марта 2012 года в отношении Евросоюза, в том числе и Германии, действует запрет на импорт живых свиней, а также крупного и мелкого рогатого скота в РФ. Позднее запрет распространился и на белковые корма для животных.

На прошедшей неделе сообщалось, что во французском Лилле были госпитализированы дети, которые употребили в пищу бифштексы, позже в них обнаружили опасную бактерию E.coli, из-за которой в Европе стали жертвами 38 человек. Выяснилось, что мясо, из которого были изготовлены бифштексы, импортировалось из Германии.



В настоящее время число заразившихся кишечной палочкой в Германии превысило 1200 человек. В Гамбурге от кишечной палочки пострадали более 400 человек, в земле Нижняя Саксония зарегистрирован 141 случай заболевания, в Шлезвиг-Гольштейне – 250, об этом сообщают немецкие СМИ.