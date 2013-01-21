Госдума предложила сажать на 5 лет за растрату бюджетных средств

Депутаты Государственной думы РФ предлагают ввести уголовную ответственность за нерезультативное или неэффективное использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов, с лишением свободы сроком до пяти лет.

Уголовно наказуемым депутаты предлагают считать преступление, совершенное в крупном размере (более 1,5 млн. рублей). Это штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или принудительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 2 лет.

Согласно поправкам, предложенным депутатам Государственной думы,предусмотрена административная ответственность в виде штрафов в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет для должностных лиц, для юридических лиц - штраф от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы - до 5 лет или лишение свободы до 5 лет грозят за преступление, совершенное в особо крупном размере (более 7,5 млн. рублей) или группой лиц по предварительному сговору.