Глава ФМС Константин Ромодановский: без мигрантов России не обойтись

Из-за проблем с демографией без привлечения мигрантов России не обойтись. Об этом заявил в понедельник руководитель Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский.

Он привел прогноз Росстата, согласно которому численность населения нашей страны к 2030 году сократится до 139 млн 300 тысяч человек.



"Даже если благодаря повышению рождаемости численность населения удастся стабилизировать и увеличить, в ближайшие 15-20 лет единственным источником пополнения трудовых ресурсов будет являться международная миграция", - подчеркнул глава ФМС, передает "КП".