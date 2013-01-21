Глава ФМС Константин Ромодановский: без мигрантов России не обойтись
21 января 2013, 20:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Из-за проблем с демографией без привлечения мигрантов России не обойтись. Об этом заявил в понедельник руководитель Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский.
Он привел прогноз Росстата, согласно которому численность населения нашей страны к 2030 году сократится до 139 млн 300 тысяч человек.
"Даже если благодаря повышению рождаемости численность населения удастся стабилизировать и увеличить, в ближайшие 15-20 лет единственным источником пополнения трудовых ресурсов будет являться международная миграция", - подчеркнул глава ФМС, передает "КП".