Минздрав РФ: зарплата медиков в 2013 году вырастет на 7-8%

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о зарплате медиков в 2013 году - она вырастет на 7-8%. Глава Минздрава в понедельник информировала Президента РФ Владимира Путина об итогах работы Министерства здравоохранения в 2012 году.

Глава государства интересовался зарплатой медицинского персонала. "На 13 процентов – у врачей, сейчас она составляет 32,7 тысячи, то есть это 123 процента от средней по экономике страны. И у среднего медицинского персонала – на 17 процентов, до 19 тысяч, это примерно 72 процента от средней по экономике", - рассказала Скворцова. Вырастут доходы и у сельских врачей.

"Мы думаем, что мы обеспечим примерно 7-8% роста за год", — заверила Вероника Скворцова.