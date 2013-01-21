Люди в ауте

То, что нельзя систематизировать и записать в определённые рамки вызывает у людей отторжение и страх. Как чумы боятся и аутизма, который не является ни болезнью, ни даром свыше. Существуя будто без кожи, во всём мире носители этого синдрома пытаются жить в современном обществе, правила которого им порой не понятны.



В отдельный синдром аутизм был выделен ещё в середине прошлого века. Тогда же и было доказано, что он не имеет ничего общего с умственной отсталостью, а лишь является особенностью развития. Но, несмотря на это, диагноз, представляющий собой "ящик Пандоры", и сегодня ошибочно именуется в России кретинизмом или шизофренией.



Таблетки от одиночества



Причины состояния, при котором человек гиперчувствителен к окружающему миру и не идёт на активный контакт с людьми, в том числе с близкими, до сих пор неизвестны. Аутизм считается генным сбоем, который появляется у 1-6 человек из тысячи. Но недавно авторитетный научный журнал "Nature" опубликовал исследование механизмов появления этой аномалии. По мнению учёных, возможный риск рождения необычных детей повышается из-за возраста отца, а не матери, как всегда было принято считать. И численность носителей этого синдрома растёт как раз из-за того, что мужчины поздно становятся папами.



Но нельзя с полной уверенностью утверждать, что это основная и единственная причина, по которой человек "живёт в себе". Сегодня синдром, который не является болезнью, вылечить невозможно, а таблеток от одиночества не существует. Однако, например, в США половине аутистов всё же выписывают антидепрессанты, которые часто лишь ухудшают ситуацию. Не разобравшись с истинной причиной подавленного состояния пациента, этим грешат и российские врачи.



Но по-настоящему нужная сегодня помощь - это интеграция в общество. Существует терапия, которая должна подбираться индивидуально для работы с каждым пациентом. Во Франции с синдромом работают через психоанализ: специальные курсы и встречи готовят человека к жизни в обществе, учёбе, работе. Подобные психологические центры есть и в России, но дефицит грамотных специалистов по аутичным расстройствам в нашей стране сегодня очевиден. Хотя именно они могут помочь существовать аутисту не только в семье, но и в любом другом коллективе, ведь справиться с этим диагнозом в одиночку многим родителям не просто.



Это иллюстрирует и репортаж о дне матери аутиста чешского издания "Reflex". "После родов она перестала работать, хотя была активной и за день успевала обежать кучу людей и работ. Но она решила остаться с Яроушкем. Не отдавать же его в учреждение. За ним надо постоянно следить. Достаточно на несколько минут оставить его без внимания, и он с большой изобретательностью причинит себе вред". Эта история вызвала волну негодования и возмущения даже за пределами Чехии, в частности, из-за слов автора: "Я искренне надеюсь, что эта история хотя бы немного изменит страшный, лживый и преступный предрассудок, который живет в обществе до сих пор. Может быть, эта история поможет принять такую точку зрения: нет ни малейшего смысла менять здоровую и полноценную жизнь матери на неосознанное существование умственно отсталого ребенка в домашних условиях".



Автора и маму, которая честно рассказывает, как ей нелегко, осудили за чёрствость и пропаганду отказа от особенных детей. Хотя, возможно, заявить об имеющихся проблемах можно только так, шокировав общество и заставив его об этом говорить?



Чужой среди чужих



Существуют два полярных мифа: что аутисты необучаемы и что все они гении. Однако, истина, как всегда, где-то посередине. Саванты, которые имеют необычные способности, составляют всего от 1 до 10%. Подобное явление такое же редкое, как и их полная необучаемость.



У большинства аутистов средние умственные способности, но оценить по усреднённой шкале интеллект, который не вписывается в привычные рамки, очень сложно. Часто показать имеющиеся знания аутист не может из-за дефицита концентрации внимания: если задания ему не интересны, он просто не будет их выполнять. Это является одной из причин, по которой попасть в класс обычной общеобразовательной школы им оказывается не просто.



Чтобы развить умения и навыки особенных малышей, нужны индивидуальные программы обучения. Положительные примеры такой практики в России уже существуют: 1 сентября прошлого года в Москве заработал первый класс для аутистов. Вот только учатся в нём всего 4 человека, а для России эта цифра - словно капля в море. Сегодня многие родители аутистов надеются, что инициатива будет подхвачена и другими школами.



"Но пока этого не произошло, я бы хотела, чтобы моего ребёнка приняли в обычный класс, а не пугались его как прокажённого, узнав, что Иван аутист. Один директор сказал мне, что не может рисковать другими детьми, ведь мой сын может нанести вред одноклассникам. Его некомпетентность меня обидела", - рассказывает Лидия, мама аутиста.



Очередной миф об агрессивности сложился во многом благодаря преступлению Адама Ланцы из Ньютауна. Убийство 26 человек связывают с его диагнозом - лёгкой стадией аутизма. то касается возможного влияния этого расстройства на решение Адама Ланцы устроить кровопролитие, тут эксперты полностью единогласны. "Это добрые и наивные люди, - уверена Элейн Хардиман-Таво. - Разумеется, если над ними издеваться, то они, как и все, могут нервничать. Но только в той же мере, что и обычные люди, не больше". "Эти люди не проявляют жестокости по отношению к своему окружению. Более того, в случае агрессии они скорее склонны замыкаться в себе. Они всегда уважают закон, правила, - подчёркивает Лора Делакомб. - В то же время не исключено, что в случае Адама Ланцы сложности с поиском места среди людей своего возраста могли привести к возникновению других умственных расстройств, - таких, как депрессия или тревожный невроз", - пишет французская газета "Le Figaro".



Выходит, вывод, что раз Адам убил людей, то все аутисты хватаются за ружье - просто абсурден. Специалисты, изучающие аутичные расстройства, с полной уверенностью заявляют, что активно выражают эмоции аутисты только тогда, когда не могут изъясниться иначе. Но это не имеет ничего общего с агрессией и, тем более, целенаправленным причинением вреда окружающим.



И сегодня главная задача общества - это научиться жить рядом с людьми, будто заточенными в коробку, поставленную посреди вселенной.