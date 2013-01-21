В Крыму наказали почти шестьдесят елочных браконьеров

В период новогодних праздников в Крыму реализовано порядка 8,7 тысяч елей и сосен по средней цене 50-53 грн за метр.

Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства Республиканского комитета Крыма по лесному и охотничьему хозяйству.

В целом за реализованные в предновогоднее время ели и сосны лесники Крыма выручили 514 тыс. грн. Заработанные от продажи деревьев средства уже направлены лесохозяйственными предприятиями на проведение работ по воссозданию зеленых насаждений в период проведения лесокультурной кампании 2013 года.

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