Немцов обещает публиковать фамилии неплательщиков взносов КС

Лидер РПР-ПАРНАС Борис Немцов написал у себя на Facebook о тех, кто не платит взносы в бюджет Координационного Совета оппозиции. По словам политика, размер взноса был установлен на уровне 5 тыс. рублей в месяц еще на первом заседании КС три месяца назад, за это решение проголосовали подавляющее большинство членов совета.

«И вот на тебе -уважаемые, известные люди, избранные Вами, не платят. Это очень плохо!! Отвратительно просто», - подчеркивает Б. Немцов.

Лидер РПР-ПАРНАС уточняет, что собранные деньги идут на помощь оппозиционерам, находящимся в тюрьме (оплата адвокатам, помощь родным и т.д.). «Во-вторых, мы критикуем власть за то, что она плюет на законы и их нарушает. Путинская власть живет по понятиям - это всем известно. А мы сами?», - пишет Б.Немцов. А потом отвечает сам себе, что оппозиционеры приняли решение и не выполняют его.

По данным политика, месячный бюджет КС - 225 тыс. рублей. Он позволит оппозиции не только помогать политзаключенным, «но и найти средства на проведение протестных акций».

«Будем теперь публиковать фамилии неплательщиков взносов каждую неделю», - резюмирует Б.Немцов.