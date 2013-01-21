Скандал с больницей: Вице-губернатор Питера не успеет встретиться с депутатами

Вице-губернатор Петербурга по социальной политике Ольга Казанская находится в командировке, из которой вернется только в среду, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в аппарате чиновницы. Соответственно, Казанская может физически не успеть на заседание местных парламентариев, которые хотят ее видеть у себя на заседании 23 января.

В рамках запланированного Часа правительства народные избранники намерены потребовать от вице-губернатора отчета ее действий и принимаемых решений в отношении ситуации сложившейся вокруг Городской клинической больницы №31.

«Комментарии по данному вопросу может дать только Ольга Александровна, но сейчас ее нет в городе»,- пояснила ситуацию корреспонденту «АН-онлайн» начальник аппарата вице-губернатора Ольги Казанской Наталья Залукаева.

Напомним, что Городской клинической больнице 31, с детским онкологическим отделением грозит расформирование. Данное учреждение могут передать под медицинский центр, в котором будут обслуживаться исключительно судьи Верховного и Высшего Арбитражного судов России.