В Пскове выставлена на продажу конспиративная квартира

В Пскове продается конспиративная квартира псковской организации РСДРП, расположенная в старом центре города, на улице Воровского. Информация о продаже имущества, находящегося в собственности Псковской области размещена на официальном сайте государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.

Речь, в частности, идёт об объекте культурного наследия - доме Кузнецова - конспиративной квартире псковской организации РСДРП с земельным участком.Общая площадь квартиры - 236,4 кв.м. Площадь земельного участка - 1398 кв.м. Начальная цена продажи имущества составляет 6 млн 348 тысяч 61 рубль. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное имущество, - 3 млн 174 тысячи 30 рублей 50 копеек. Торги состоятся 28 февраля.

Дом был построен в 1889 г., и с ним тесно связана деятельность Псковской социал-демократической группы. Сформировавшаяся в начале 1900 г. группа работала в нелегальных условиях и была вынуждена менять явочные квартиры. Собрания проводились чаше всего во флигеле дома по Верхне-Петропавловской улице (ныне ул. Воровского, 9). Флигель был построен в 1901 г. В нем жил член группы студент П. П. Кузнецов — сын владельца дома. Во флигеле хранились списки членов группы, печати, бланки, паспортные книжки, нелегальная литература. На гектографе, установленном во флигеле, печатали листовки, в которых разоблачали империалистический характер войны с Японией, разъясняли трудящимся их задачи в борьбе с самодержавием. После Великой Отечественной войны дом Кузнецова был восстановлен.