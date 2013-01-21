Петербуржцы выходят на одиночные пикеты

Петербуржцы ежедневно выходят на улицы города с плакатами в поддержку городской клинической больницы №31, которую власти города планируют реконструировать под клинику для судей Верховного и Высшего арбитражного суда. К защите учреждения уже присоединились петербургские депутаты Ольга Галкина и Алексей Ковалев, они направили свои обращения к губернатору Георгию Полтавченко.

«Изготавливайте плакаты и выходите в одиночные пикеты хоть на час к ближайшей станции метро. Даешь тысячу пикетов в день!!!», - написал в своем блоге в интернете Алексей Ковалев.

Корреспонденту «АН-онлайн» депутат пояснил, что одиночные пикеты не требуют согласование с властями города, главное, чтобы между стоящими в протесте людьми расстояние было не менее пятидесяти метров.

«Сейчас важно донести свою позицию до горожан, поэтому я лично выхожу на улицы с плакатами в защиту городской клинической больницы №31 и призываю присоединиться к акции всех неравнодушных», - пояснил Ковалев.

По словам депутата в городе проводятся два вида акций – это организованные пикеты и сборы подписей у станций метро, а также самостоятельные спонтанные пикеты неравнодушных петербуржцев.

«Это бессрочные акции», - пояснил депутат.