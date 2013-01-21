Мать оппозиционера Долматова написала письмо королеве Нидерландов

Мать погибшего в голландской тюрьме оппозиционера, фигуранта "болотного дела" Александра Долматова Людмила Николаевна Доронина написала письмо королеве Нидерландов Беатрикс.

"Я хотела бы, чтобы было проведено полное расследование произошедшего с Александром. Я прошу Вас об этом, чтобы было независимое расследование. Зная Вашу репутацию как отзывчивого и справедливого монарха, я очень надеюсь, Ваше Величество, на Вашу помощь", - обратилась к 75-летней королеве, матери троих сыновей мать члена незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Долматова, потерявшая единственного сына .

Об этом в своем блоге сообщил лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.

"Мой единственный сын - молодой ученый в области ракетостроения - участвовал в антиправительственном выступлении в Москве 6 мая 2012 года. Под угрозой ареста он был вынужден бежать в Нидерланды, где попросил политического убежища. В середине декабря 2012 года. ему было отказано в политическом убежище. Он обратился с просьбой рассмотреть его дело вторично. Однако вопреки принципам прав человека и, насколько я знаю, вопреки законам Голландии мой сын Александр был переведен из центра для беженцев в Амстердаме в тюрьму в Роттердаме, откуда его собирались депортировать в Россию", - написала Людмила Доронина.

"В настоящее время я узнаю о судьбе моего сына только из средств массовой информации. Никто с голландской стороны до сих пор не встретился со мной, чтобы ответить на мои вопросы. Их множество. Я имею право прежде всего знать как погиб мой сын", - обратилась к королеве женщина.

По словам Димонова, Дмитрий Нечаев, друг Александра Долматова и доверенное лицо его матери Людмилы Николаевны, вручил секретарю посольства Нидерландов в Москве письмо, адресатом которого является королева Нидерландов.

Представитель "Другой России" Александр Аверин отметил, что Долматов не был склонен к суициду, версия о самоубийстве вызывает сомнения, передает РБК.

Александр Долматов - ведущий конструктор ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Он являлся одним из подозреваемых в участии в беспорядках на "Марше миллионов" 6 мая.

В рамках расследования "болотного дела" 10 июня у родителей оппозиционера, по месту его прописки в подмосковном городе Королеве, прошли обыски. После этого он покинул Россию. В декабре 2012 года ему было отказано в предоставлении политического убежища.

Александр Долматов покончил с собой в Нидерландах 17 января. Лимонов считает, что западные спецслужбы с пристрастием допрашивали российского конструктора Александра Долматов. В своем блоге писатель рассказал о воспоминаниях мамы Александра: сын чуть ли не с двух лет вставал при исполнении гимна СССР и стоял навытяжку, пока мелодия не доиграет.