Международный день объятий отмечают 21 января

Один из самых молодых праздников в мире отмечается 21 января - Международный день объятий (International Hug Day). Неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты. Международный день объятий был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить обнять в этот день можно даже незнакомого человека, сообщает портал Календарь событий.

Психологи считают, что люди, которые стремятся обняться, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают людей на протяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность.

Не забудьте обязательно обнять своих родных и близких, особенно объятия и ласка нужны нашим детям.