Министры безнадежно опоздали на совещание к Медведеву в Сочи

Члены правительства и министры в понедельник безнадежно опоздали на совещание к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в Сочи. А их ждали сам глава правительства, министр регионального развития Игорь Слюняев и глава Газпрома Алексей Миллер.

Делегация: министры и журналисты премьерского пула уже находились на борту правительственного Ту-154. Самолет на аэродроме начали обрабатывать противообледенительной жидкостью, и она попала в генератор. Самолет не смог взлететь. Оперативно подыскивать чиновникам новый борт не стали, сообщает lifenews.ru.

В Сочи с участием Дмитрия Медведева должен был состояться запуск на полную мощность Адлерской теплоэлектростанции.

Медведев прилетел в Сочи несколько дней назад. В субботу он вместе с губернатором Кубани Александром Ткачевым покатался на горных лыжах в Красной Поляне.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщила, что премьер не намерен отменять свои планы и посетит Адлерскую теплоэлектростанцию, которая в его присутствии будет выведена на полную мощность.

Адлерская ТЭС построена "Газпромом" для энергоснабжения Сочи, а также объектов Олимпиады-2014. Во время зимних Игр она должна на треть покрыть более трети прогнозируемой пиковой нагрузки.

В Москве в понедельник много опоздавших. Снегопад нарушил планы работающих москвичей, кто не рассчитал время. Пробки из-за снегопада с самого утра. Сантиметры снега превратились в километры пробок.